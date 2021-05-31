Туроператор сообщил о максимальной загрузке отелей на курортах России

Гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский рассказал, что загрузка номерного фонда в российских отелях на июнь приближается к максимальной и составляет порядка 90%.

«Это обусловлено, в том числе, третьим этапом акции кешбэк, благодаря которому загрузка высока. На июль–сентябрь еще достаточно мест», — сказал он журналистам в понедельник, 31 мая.

По словам Уманского, нехватка мест ощущается в сегменте четырех- и пятизвездочных отелей, при этом в категории среднего и ниже среднего уровней гостиниц дефицита мест не наблюдается.

Также глава компании рассказал о росте цен на курортах, динамика которых соответствует ситуации с доступностью номерного фонда. Так, в среднем и дешевом сегментах отелей цены повысились в среднем на 15%.

«Наибольший рост цен пришелся в «высоком» сегменте (четырех- и пятизвездочных отелях — Ред.), где наблюдается основной дефицит номерного фонда. Если говорить о Сочи, то на отдых в июле на 87% выросли цены относительно 2019 года», — отметил он.

При этом цены на перевозки пассажиров по сравнению с 2019 годом снизились, что отразилось на стоимости путевок и росте цен в отелях, отметил Уманский.

Ранее, 12 мая, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что к 2030 году российские власти намерены добиться значительного увеличения числа поездок граждан по стране. Он добавил, что на строительство в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет суммарно выделено порядка 2,5 трлн рублей.

Первый этап программы туристического кешбэка прошел в конце августа 2020 года. Тогда им воспользовалось около 60 тыс. человек. Второй этап начался в середине октября. Третий этап программы стартовал 18 марта 2021 года.