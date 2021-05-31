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В России предложили сделать детский туристический кешбэк ежегодным

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Программу детского туристического кешбэка в России можно сделать ежегодной. Соответствующее предложение озвучил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Будучи председателем «Единой России» он в ходе партийного форума «Большой семейный совет» напомнил, что российски лидер Владимир Путин поручил обеспечить возврат части средств на оплату детского отдыха и оздоровления в этом году.

«Здесь можно было бы проработать несколько вопросов, в том числе вопрос о переводе этой льготы на ежегодную основу, что позволило бы значительно экономить на путевках в дальнейшем», — сказал Медведев.

Программа кешбэка на путевки, купленные в детские лагеря, стартовала в России с 25 мая. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объявил, что проект стартует 15 июня и продлится до конца октября. Правительство РФ выделило 5 млрд рублей на программу детского туристического кешбэка.

Отмечалось, что программа действует по такому же принципу, как «туристический кешбэк». Родители смогут приобретать путевки в детские лагеря по всей стране и в течение пяти дней получать автоматический возврат денежных средств на карту «Мир». Возврат составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.

О необходимости продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года, а также обеспечить доступный детский отдых и создать возможности для студенческого туризма президент РФ Владимир Путин рассказал 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

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