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В МИД России анонсировали «некомфортные» для Вашингтона сигналы

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Москва в ближайшие дни озвучит ряд некомфортных для Вашингтона сигналов. С таким утверждением в понедельник 31 мая, выступил замглавы МИД Сергей Рябков.

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«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы — я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне — для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», — сказал журналистам замминистра.

По словам Рябкова, повестки дня России и США перед встречей президентов двух стран не совпадают, но Москва готова реагировать на любые постановки вопросов Вашингтоном, в том числе по тематике прав человека.

Встреча лидеров двух стран, Джо Байдена и Владимира Путина состоится 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча глав государств с момента вступления Байдена в должность. Поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом президента РФ с января 2020 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 мая рассказал, что Кремль не ожидает полного решения всех разногласий и перезагрузки в отношениях России и США после первой встречи двух лидеров.

25 мая вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что Путин и Байден нацелены провести результативные переговоры и восстановить диалоговые форматы между государствами.

Байден предложил Путину провести саммит во время телефонного разговора 13 апреля. Несколько государств сразу же выразили готовность предоставить свою площадку для переговоров.

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