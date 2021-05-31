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Стало известно об экстренной посадке борта Ryanair из-за угрозы взрыва

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Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Дублина в Краков 30 мая, совершил экстренную посадку в Берлине из-за сообщения о бомбе. Об этом 31 мая сообщает издание Bild.

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Boeing 737 в небе над Бранденбургом внезапно развернулся на 180 градусов, а затем направился к аэропорту столицы ФРГ.

«Самолет Ryanair, совершивший аварийную посадку, сообщил об аварийной воздушной ситуации, и поэтому ему было немедленно предоставлено разрешение на посадку в BER», — сообщил представитель воздушной гавани Ян-Петер Хаак.

В авиакомпании добавили, что экипаж был проинформирован о возможной угрозе безопасности. После проверки багажа взрывчатых веществ найдено не было.

С борта эвакуировали 160 человек. После семичасовой задержки пассажиры вылетели в Краков на запасном самолете.

Лайнер авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.

На следующий день в минском аэропорту был задержан рейс Lufthansa, который должен был следовать по маршруту Минск–Франкфурт. Задержка была связана с электронным письмом, где сообщалось о возможном теракте.

Страны Запада резко раскритиковали Минск, сравнив инцидент с самолетом с угоном. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Кроме того, европейским перевозчиком рекомендовали облетать Белоруссию. Также ЕС анонсировал введение санкций в отношении Минска.

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