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Диетолог назвала четыре принципа здорового питания

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Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в понедельник, 31 мая, перечислила «Известиям» четыре основных принципа для нормальной работы пищеварительной системы.

Во-первых, для профилактики желчекаменной болезни и нарушений со стороны печени необходимо соблюдать режим питания, подчеркнула специалист.

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«Пищеварительная система работает по своему биологическому ритму, с определенным выделением желчных ферментов в том числе. И если питание нерегулярное, то всегда повышается риск развития заболеваний желчевыводящей системы, образования дискинезии желчевыводящих путей и камней в желчном пузыре», — заявила Макиша.

Второй принцип касается включения в рацион питания клетчатки.

«Кишечник должен двигаться, и это движение обеспечивает присутствие в рационе клетчатки. Поэтому обязательно нужно есть овощи и стараться, чтобы количество овощей, съеденное за день, было не менее 500 г. Желательно в обед и ужин добавить порцию овощей 250–300 г», — отметила диетолог.

Также специалист рекомендовала ограничить порцию белковых продуктов в пределах 200 г за раз. Особенно, если это мясо говядины или свинины.

«Белковые продукты нужны нашему организму, потому что это основной строительный материал. Но перегружать за раз организм белком, особенно если белок приходит из мяса — не стоит. Организму будет тяжело с этим справиться, эта пища будет хуже перевариваться», — сказала Макиша.

В то же время, если это более легкие белки, например кисломолочные продукты, творог, яйца, рыба, то допустима порция до 300 г за раз.

Четвертый принцип затрагивает поддержание микрофлоры кишечника. По словам диетолога, для здорового пищеварения очень важны не только пребиотики, которые организм получает из овощей, например, клетчатка, но и пробиотики — молочнокислые бактерии.

«Поэтому в рацион будет хорошо включить раз в день любые продукты ферментации — кефир, ряженку, то, что мы называем кисломолочными продуктами», — подчеркнула специалист.

То же самое касается любых продуктов квашения, которые образуются в результате брожения, например квашеная капуста и разного рода соленья, но именно квашеные, а не маринады, заключила диетолог.

Ранее, 28 мая, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала, что из всех напитков по пользе для здоровья на первом месте стоит вода из-за ее свойства растворять токсины, вырабатываемые организмом. По ее словам, данный процесс является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека.

В свою очередь, научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорьян 30 мая заявила, что необходимое человеку количество жидкости в день высчитывается индивидуально, но не зависит напрямую от массы тела. По словам эксперта, рекомендации даются для того, чтобы у людей было понимание того, что воду пить полезно.

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