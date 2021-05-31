Власти ЦАР уведомили посольство РФ о гибели троих россиян при подрыве мины

Власти Центральноафриканской республики (ЦАР) уведомили российское посольство о гибели трех граждан РФ при подрыве мины. Об этом в понедельник, 31 мая, рассказал посол России в Банги Владимир Титоренко.

«Власти ЦАР нас уведомили о том, что в результате подрыва мины погибли три гражданина России из числа инструкторов. По данным властей, наши инструкторы погибли 28 мая», — цитирует дипломата «РИА Новости».

О гибели граждан РФ в ЦАР стало известно накануне. Трое россиян и двое полицейских республики подорвались на мине, когда проезжали на автомобиле мимо шахты, которую построили повстанцы в Бандибе.

Известно, что погибшие выполняли миссию ООН по разминированию (UNMAS) в районе Абба (субпрефектура в Нана-Мамбере).

Еще четыре человека получили ранения: один из них военный, трое — полицейские ЦАР.