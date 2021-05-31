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Капитан и судовладелец «Амура» попросили помощи генконсульства РФ

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Капитан и судовладелец «Амура» официально попросили помощи генконсульства России в Саппоро. Об этом сообщил 31 мая генконсул Сергей Марин.

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«Консул со вчерашнего вечера там, правовой статус не изменился, но капитан и судовладелец официально запросили нашей консульской помощи. Решения ожидаем в ближайшие дни», — приводит его слова РИА «Новости».

Утром 26 мая рядом с японским островом Хоккайдо в Охотском море столкнулись японское судно весом почти 10 т и российский «Амур» массой 662 т. После ЧП японская шхуна, на борту которой было пять человек, перевернулась. В результате столкновения три человека погибли.

В пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России рассказали, что столкновение произошло в условиях плохой видимости — в районе наблюдался сильный туман.

27 мая телеканал NHK сообщил о том, что специалисты береговой охраны Японии поднять рыболовецкую шхуну и исследовать ее. Кроме того, береговая охрана Японии допустила задержание «Амура» в порту Момбецу для официального разбирательства. Отмечалось, что капитан и экипаж судна могут быть допрошены.

28 мая комитет по транспортной безопасности Японии приступил к разбору причин столкновения российского траулера с японской шхуной.

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