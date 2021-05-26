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Подтверждена смерть трех японских рыбаков при столкновении с судном РФ

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В Японии подтвердили смерть трех местных рыбаков при столкновении российского и японского рыболовецких судов около острова Хоккайдо, сообщает 26 мая Kyodo.

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По данным пожарной службы города Момбецу, среди погибших главный инженер японского рыболовного судна.

В генеральном консульстве РФ в Саппоро рассказали ТАСС, что информации о пострадавших при аварии россиянах нет.

После инцидента российское судно идет в японский порт Момбецу, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на российского генконсула в Саппоро Сергея Марина.

Ранее ТАСС сообщало о трех пострадавших, которые после столкновения судов находились без сознания.

Инцидент произошел утром в среду (ночь на среду мск) в районе линии территориального разграничения. Столкнулись корабли разных габаритов: российский «Амур» весом 662 т с 23 людьми на борту и японский «Дай-хати Хокко-мару» — почти 10 т с экипажем из пяти человек. После аварии японское судно перевернулось и рыбаки оказались в море.

По информации Kyodo, на японском судне находились пять человек, двоих из которых вытащили живыми из воды. При этом в Морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска заявили о трех погибших и трех выживших.

В настоящее время идет расследование на море.

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