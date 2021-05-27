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В Японии поднимут рыболовецкое судно после ЧП у Хоккайдо

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Специалисты береговой охраны Японии намерены вечером в четверг, 27 мая, поднять японскую рыболовецкую шхуну, которая столкнулась с российским траулером «Амур». Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что японские специалисты также хотят снять со шхуны датчик GPS и другие приборы для изучения маршрута и обстоятельств инцидента.

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При этом представитель отделения береговой охраны в городе Момбецу рассказала «РИА Новости», что «они не могут предоставить подробные детали относительно хода операции на момент расследования».

Она уточнила, что в настоящий момент продолжается расследование инцидента.

Кроме того, береговая охрана Японии допустила задержание «Амура» в порту Момбецу для официального разбирательства. В ведомстве пояснили, что в связи с этим также могут быть допрошены капитан и экипаж судна, уточняет NHK.

О возможных сроках задержания информация не поступала.

Накануне береговая охрана японского порта Момбецу в префектуре Хоккайдо приступила к обследованию состояния рыболовецкой шхуны.

Инцидент произошел утром в среду, 26 мая, рядом с японским островом Хоккайдо в Охотском море. Столкнулись японское судно весом почти 10 т и российский «Амур» массой 662 т. После аварии японская шхуна, на борту которой было пять человек, перевернулась. В результате столкновения погибли три человека.

Посольство РФ в Токио выразило соболезнования в связи с гибелью рыбаков. Дипломаты рассказали, что они находятся в постоянном контакте с японской стороной.

В пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России уточнили, что столкновение произошло в условиях плохой видимости.

По факту инцидента была инициирована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта».

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