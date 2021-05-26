Трое пострадали при столкновении рыболовецких кораблей РФ и Японии

Около японского острова Хокайдо столкнулись российское рыболовецкое судно с японским, в результате три человека находятся без сознания, сообщает 26 мая Kyodo.

Как рассказали изданию в службе безопасности на море города Момбецу, авария произошла примерно в 6:00 утра в среду (полночь мск).

Столкнулись японское судно весом почти 10 т с российским кораблем «Амур», который весит 662 т. После аварии японская лодка перевернулась.

Отмечается, что находившиеся на борту японского судна пять человек были спасены, трое из них находятся в критическом состоянии.

Спасательный центр «Южно-Сахалинск» уже подтвердил факт столкновения российского и японского рыболовецкого судов.

В беседе с «Интерфаксом» представители центра заявили, что авария произошла в условиях плохой видимости. В результате крушения японского судна погибли трое, добавили в спасцентре, еще троих вытащили из воды живыми.

22 апреля стало известно, что в результате крушения рыболовецкого судна у восточного побережья Китая пять человек пропали без вести. отмечается, что корабль столкнулся с контейнеровозом, после чего затонуло.

Осенью 2020 года в Тихом океане у берегов Японии столкнулись рыболовное судно и сухогруз. В итоге 12 человек оказались в воде. Все они были спасены, пятерых направили в больницы, однако позднее один из госпитализированных скончался.