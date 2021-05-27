Воздушные рамки: договорятся ли Россия и ЕС о полетах через Белоруссию

Невыдача разрешений двум европейским авиакомпаниям на полеты в Москву в обход Белоруссии может повлечь ответные действия в отношении российских перевозчиков , не исключили опрошенные «Известиями» эксперты. Austrian Airlines и Air France за последние два дня не смогли выполнить рейсы в столицу РФ из-за отсутствия разрешения со стороны России на прибытие по альтернативному маршруту в обход Белоруссии. В Госдуме допускают любой ответ со стороны европейских стран вплоть до запрета летать в ЕС через Белоруссию, но отмечают, что для союза это равнозначно самоубийству. Прекращение авиасообщения маловероятно, полагают эксперты.

Посадка заканчивается

В четверг 27 мая Austrian Airlines сообщила, что не получила разрешения от российской стороны на прибытие ее рейса из Вены в Москву , который должен был пройти по маршруту в обход Белоруссии. Поэтому авиакомпании пришлось отменить рейс, который должен был состояться утром в четверг, сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что перевозчик приостановил полеты над Белоруссией по рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). В то же время, для полета по измененному маршруту на рейсе в Москву компания должна была получить разрешение РФ.

— Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву, — говорилось в сообщении перевозчика.

Д нем ранее аналогичная ситуация произошла с рейсом Париж — Москва авиакомпании Air France . Он должен был прибыть в Москву накануне, но его сначала перенесли, а в четверг и вовсе отменили. В качестве причины в компании также называли отсутствие разрешений на новый маршрут в облет Белоруссии. Пассажирам предложили или перенести дату вылета, или вернуть деньги. «Аэрофлот» позже заявил, перевез большую часть пассажиров Air France, которые не смогли улететь в Москву.

Воздушные рамки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

27 мая перевозчик сообщил, что отменил второй, запланированный на 28 мая, рейс АirFrance из Парижа в Москву из-за отсутствия разрешения на заход в воздушное пространство России.

В Росавиации, российских авиакомпаниях и аэропортах Московского авиауза ситуацию не прокомментировали. Росавиация обсудит вопрос о разрешении на прибытие рейсов европейских перевозчиков в обход Белоруссии, ранее сообщали СМИ со ссылкой на источник в крупной российской авиакомпании. Уточнялось, что в ближайшее время ведомство может разрешить европейским авиакомпаниям прилетать в Россию по измененным маршрутам, в обход воздушного пространства Белоруссии.

В МИД Австрии отметили, что позиция страны была донесена до российского посла в Вене.

— Российская реакция нам абсолютно непонятна, — цитировали МИД в Австрийском агентстве печати.

По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, пока ситуация с рейсами в Россию из других стран находится под контролем, но она может динамично развиваться.



— Если Air France в России не пускают в облет Белоруссии, а через Белоруссию не пускают европейские политики, то это значит, что она вообще не может осуществлять полеты в Россию. Поэтому, на основании паритета, французские авиационные власти могут запретить любые полеты российских авиакомпаний, — считает эксперт.

Он добавил, что аналогичные решения могут принять и другие европейские государства. По словам эксперта, с точки зрения гражданской авиации, ситуация, при которой политики начинают рулить международными правилами гражданской авиации — нонсенс.

— Сейчас существуют большие риски того, что ситуация будет развиваться очень динамично и негативно. Политики идут на обострение ситуации, проверяют друг друга на прочность. Мы видим, что из европейской воздушной маршрутной сети Белорусию вычеркнули за пару дней, не дожидаясь никаких решений верховного органа — Международной организации гражданской авиации, — отметил Олег Пантелеев.

Впрочем, по мнению гендиректора компании Infomost Бориса Рыбака, не может быть никаких зеркальных мер. Ведь российские авиакомпании не просят никаких изменений маршрутов по сравнению с теми, которые были согласованы и утверждены в рамках двусторонних межправительственных соглашений. Таких соглашений более сотни, они подписываются на межгосударственном уровне.

В то же время, по его словам, Росавиация могла предложить зарубежным партнерам обсудить возможные изменения маршрутов в обход Белоруссии на следующем раунде переговоров . Такие встречи проводятся один-два раза в год. Но также и национальные авиационные власти могут выдавать перевозчикам разрешения на изменения маршрутов более оперативно.

— Вероятно, что Росавиация ждет более высоких указаний по тому, как реагировать на такие разрешения. Потому что можно ожидать, что эта ситуация с Белоруссией спровоцирует большое количество таких обращений. И тогда придется перекраивать все маршруты, которые шли через эту страну, — сказал Борис Рыбак.

Сложившаяся ситуация продлится как минимум следующий месяц, опасается эксперт. Отсутсвие решения в ближайшее время может привести к серьезным последствиям, добавил специалист.

Денежный урон

Через территорию Белоруссии в Россию идет большая часть рейсов из Италии, Испании, Германии и ряда других стран центральной части Европы . Белоруссию можно облетать с юга и севера, но это существенно ухудшает экономику рейса, отметил Олег Пантелеев.

Воздушные рамки Диспетчерская Международного аэропорта Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В то же время, и для самой Белоруссии основная часть транзитных рейсов над ее территорией приходится на маршруты или в Россию, или дальше в Азию, добавил Борис Рыбак. По его оценке, таких рейсов фиксируют порядка 300 тыс. в год или тысяча в день. Тогда как перелетов с юга на север и обратно, которые летят через Белоруссию, крайне мало.

По словам Бориса Рыбака, ежегодные поступления России от транзитных рейсов, с учетом тех, которые также идут через территорию Белоруссии, составляют порядка $500-600 млн в год в виде роялти от европейских и азиатских компаний, а также несколько миллиардов рублей в год по навигационным сборам за пролеты над территорией. Сколько из этого приходится на полеты с учетом Белоруссии, эксперт оценить не смог.

— Масштаб потерь будет сглажен тем, что авиасообщение с Европой из-за пандемии находится в очень усеченном формате. Поэтому, если и будем падать, то с низкой базы, — отметил Олег Пантелеев.

По словам эксперта, если все же дойдет до зеркальных мер, компенсировать потери от «белорусского кризиса» удастся и за счет того, что за последнее время многие авиакомпании запустили большое количество маршрутов по территории страны . Возможность сокращения убытков он видит в открытии рейсов в Турцию и на курорты Египта.

Политический аспект

Ответная мера со стороны европейских стран может быть любой, вплоть до запрета летать к ним из России через Белоруссию, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

— Но тогда мы им запретим над Россией летать, а для них это будет убийственно. Как они будут летать в Азию? России уж точно никто ничего не запретит, — сказал он «Известиям».

Воздушные рамки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Многое в ситуации с авиасообщением будет зависеть от встречи президентов России и США, считает политолог Владимир Евсеев.

— Ограничения на авиаперелеты — это возможное повышение ставок перед российско-американскими переговорами. Однако в любом случае давление на Белоруссию будет увеличиваться. Если не получится договориться, то санкции распространят и на нас за поддержу Минска, — выразил опасение политолог.



По мнению Владимира Евсеева, основная проблема — в том, что Европа и Белоруссия не готовы идти на компромиссы. Это значительно осложняет возможность что-либо прогнозировать. Правда, полное прекращение авиасообщения маловероятно , считает он.