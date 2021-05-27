Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
В МИДе подтвердили получение уведомления от США о невозвращении в ДОН
Мир
В Пентагоне заявили о выводе войск из Афганистана с опережением
Мир
Эстония запретила полеты авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве страны
Спорт
Швейцария нанесла Словакии поражение на чемпионате мира по хоккею
Мир
Россия выразила готовность наращивать транспортное сообщение с Белоруссией
Наука
«Роскосмос» перенес пуск ракеты «Союз»
Мир
Украинские военные провели учения возле границы с Крымом
Экономика
В России запустят свою цифровую криптовалюту
Мир
Постпред РФ при ОБСЕ заявил об увеличении военных расходов Украины в четыре раза

Эксперты назвали приятную замену бегу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Горячая вода воздействует на организм так же, как бег — повышает температуру тела и частоту сердечных сокращений, поэтому купание или принятие ванны может считаться приятной заменой бегу. К такому выводу пришли эксперты, которых цитирует The Sun.

В нездоровом теле: назван топ-5 последствий COVID-19
Единственный способ избежать осложнений — вакцинация

Как рассказал кандидат наук британского Университета Ковентри Чарльз Джеймс Стюард, водные процедуры не помогут сбросить вес, однако они способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, высокая температура воды помогает «расти» новым кровеносным сосудам.

«Для людей преклонного возраста или тех, кто имеет хронические заболевания, физические упражнения могут вызывать боль, которая не позволяет эффективно справляться с нагрузками. Наше исследование показало, что регулярное принятие горячей ванны приносит пользу для здоровья, аналогичную аэробным упражнениям низкой и умеренной интенсивности, таким как ходьба, бег трусцой и езда на велосипеде», — рассказал Стюард.

Ранее, 22 мая, главный пульмонолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Белевский рассказал, что бег по улицам большого города может быть вреден для здоровья, так как из-за физической нагрузки увеличивается воздухообмен, а значит, в организм поступает больше вредных веществ.

Белевский добавил, что вред легкие получают и тогда, когда человек едет на велосипеде вдоль трассы, по которой движется ряд автомобилей.

За день до этого диетолог Лидия Ионова рассказала о негативных последствиях экспресс-диет, призванных помочь быстро сбросить лишние килограммы. Эксперт отметила, что быстрая потеря килограммов не говорит о том, что в организме стало меньше жира. Кроме того, в таком случае его содержание может даже увеличиться.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021