Эксперты назвали приятную замену бегу

Горячая вода воздействует на организм так же, как бег — повышает температуру тела и частоту сердечных сокращений, поэтому купание или принятие ванны может считаться приятной заменой бегу. К такому выводу пришли эксперты, которых цитирует The Sun.

Как рассказал кандидат наук британского Университета Ковентри Чарльз Джеймс Стюард, водные процедуры не помогут сбросить вес, однако они способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, высокая температура воды помогает «расти» новым кровеносным сосудам.

«Для людей преклонного возраста или тех, кто имеет хронические заболевания, физические упражнения могут вызывать боль, которая не позволяет эффективно справляться с нагрузками. Наше исследование показало, что регулярное принятие горячей ванны приносит пользу для здоровья, аналогичную аэробным упражнениям низкой и умеренной интенсивности, таким как ходьба, бег трусцой и езда на велосипеде», — рассказал Стюард.

Ранее, 22 мая, главный пульмонолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Белевский рассказал, что бег по улицам большого города может быть вреден для здоровья, так как из-за физической нагрузки увеличивается воздухообмен, а значит, в организм поступает больше вредных веществ.

Белевский добавил, что вред легкие получают и тогда, когда человек едет на велосипеде вдоль трассы, по которой движется ряд автомобилей.

За день до этого диетолог Лидия Ионова рассказала о негативных последствиях экспресс-диет, призванных помочь быстро сбросить лишние килограммы. Эксперт отметила, что быстрая потеря килограммов не говорит о том, что в организме стало меньше жира. Кроме того, в таком случае его содержание может даже увеличиться.