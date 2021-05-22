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Врач рассказал о вреде бега в мегаполисе

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Бег по улицам большого города может быть вреден для здоровья, так как из-за физической нагрузки увеличивается воздухообмен, а значит в организм поступает больше вредных веществ. Об этом 22 мая сообщил главный пульмонолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Белевский.

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«Сейчас есть мода на city running, по-моему, это называется, это бег по улицам. Вот это является очень вредным. Если мы хотим заниматься физической культурой, бегом то давайте бегать в парках, вне транспортного пика», — сказал эксперт в эфире радио «Говорит Москва».

Белевский добавил, что вред легкие получают и тогда, когда человек едет на велосипеде вдоль трассы, по которой движется ряд автомобилей.

«Причем во время физической нагрузки объем вентиляции, то есть объем обмена воздуха, многократно увеличивается, значит, увеличивается и поступление вредных веществ в организм», — добавил врач.

Днем ранее диетолог Лидия Ионова рассказала о негативных последствиях экспресс-диет, призванных помочь быстро сбросить лишние килограммы. Эксперт отметила, что быстрая потеря килограммов не говорит о том, что в организме стало меньше жира. Кроме того, в таком случае его содержание может даже увеличиться.

По ее словам, связанные с избыточным весом осложнения здоровья вызваны именно наличием жировой ткани, а значит, экспресс-диеты бесполезны и неэффективны. Помимо этого, после окончания диеты и возвращения к привычному стилю жизни последует стремительный набор веса. Каждая новая попытка быстрого снижения веса будет приводить лишь к увеличению процентного количества жира в организме, предупредила диетолог.

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