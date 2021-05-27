Исполняющий обязанности главы МИД Армении ушел в отставку
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян ушел в отставку. Об этом сообщил в четверг, 27 мая, пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян.
«Айвазян представил заявление об отставке», — написала она в Facebook.
При этом никаких подробностей пресс-секретарь не привела.
Президент Армении Армен Саркисян назначил Айвазяна главой МИДа 18 ноября прошлого года.
За два дня до этого бывший глава этого ведомства Зограб Мнацакян подал заявление об отставке. Лидер страны освободил его от занимаемого поста.
До того как возглавить МИД страны Айвазян занимал должность заместителя министра иностранных дел Армении.