Boeing оштрафовали на $17 млн за нарушения при производстве самолетов

Boeing выплатит $17 млн за нарушения производства 737MAX. В этих лайнерах использовались несертифицированные сенсоры. Крылья 178 лайнеров были созданы с неисправными компонентами. Boeing может заплатить еще $10 млн за невыполнение соглашений с FAA, передает телеканал «Известия». В корпорации пообещали повысить контроль за качеством продукции.

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