НИЦ «Курчатовский институт» запустил виртуальную экскурсию

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» подготовил большую виртуальную экскурсию. Любой желающий может увидеть многочисленные лаборатории и уникальное оборудование научной организации, сообщает телеканал «Известия». Человек будто попадает в компьютерную игру. Можно заглядывать в разные исследовательские станции. Сотрудники института расскажут о работе источника синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов». Уникальная научная установка класса «мегасайенс» — единственная на всем постсоветском пространстве. Ежегодно около 60 российских и зарубежных организаций проводят на синхротроне более 200 экспериментов. Среди направлений исследований — нанодиагностика, биотехнологии, материаловедение и метрология, также изучаются объекты культурного наследия. Курчатовский источник синхротронного излучения позволяет получать информацию об атомарном устройстве материалов и объектов. По словам исполняющего обязанности руководителя Курчатовского комплекса Никиты Марченкова, оборудование помогает в борьбе с новыми опасными заболеваниями.

«Если мы говорим про разработку новых лекарственных препаратов, то сегодня синхротронное излучение — это практически безальтернативный инструмент получения структуры белков, структуры вирусов. И сегодня медицина реально выходит на качественно новый уровень. Если вы знаете структуру белка, вы подбираете к нему вирус таким образом, чтобы он просто как пазл пристыковывался и блокировал или, наоборот, активировал какие-то его функции, какие-то свойства», — рассказал исполняющий обязанности руководителя Курчатовского комплекса Никита Марченков.

Виртуальная экскурсия — часть масштабного мультимедийного проекта «Наука в формате 360°». Познавательную программу запустили при поддержке Российского научного фонда.

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