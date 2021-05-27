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В России обсудили перспективы развития внутреннего туризма

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Перспективы развития внутреннего туризма обсудили эксперты на круглом столе «Летний отдых – 2021: предложения губернаторов новой волны», который прошел в четверг, 27 мая.

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Как отметил глава Калининградской области Антон Алиханов, в текущем году ожидается увеличение туристического потока.

«Мы ожидаем рекордные показатели по турпотоку. Понятно, что инфраструктура, она ограничена, и яркий пример — это наша Куршская коса. Но мы стараемся сейчас очень сильно расширять географию. Переводить некоторые акценты на восток региона», — сказал Алиханов.

Обсуждая перспективы развития внутреннего туризма, эксперты рассказали, что увеличение интереса к поездкам по России связано в том числе и с тем, что большинство зарубежных направлений остаются недоступными.

Кроме того, по поручению президента РФ Владимира Путина запущены программы кешбэка как для взрослых, так и для детей, что также значительно увеличивает спрос на туризм внутри страны.

Как отметили эксперты, не все регионы готовы к увеличению туристического потока. Одной из проблем эксперты назвали нехватку гостиниц. Присутствующие на обсуждении пришли к выводу, что эту проблему может решить открытие сетевых отелей.

Также участники дискуссии отметили увеличение популярности железнодорожных круизов.

В обсуждении приняли участие: губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава Калининградской области Антон Алиханов, замруководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Село. Территория развития» Юлия Оглоблина, а также путешественники и блогеры Богдан Булычев и Дмитрий Куликов.

Накануне, 26 мая, правительство РФ подписало распоряжение о выделении более 1 млрд рублей на разработку федеральных межрегиональных схем по туризму в Крыму, на Дальнем Востоке и по Золотому кольцу.

Ранее, 12 мая, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что к 2030 году российские власти намерены добиться значительного увеличения числа поездок граждан по стране. Он добавил, что на строительство в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет суммарно выделено порядка 2,5 трлн рублей. Особенное внимание будет уделено Дальнему Востоку, Крыму и Золотому кольцу, сказал вице-премьер. Туда планируют привлекать средства на развитие инфраструктуры.

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