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Более 1 млрд рублей выделят на разработку территориальных турпроектов

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Власти России выделят более 1 млрд рублей на разработку федеральных межрегиональных схем по туризму в Крыму, на Дальнем Востоке и по Золотому кольцу. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 26 мая.

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«Более 1 млрд рублей будет проинвестировано в создание детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом. На первом этапе будут спланированы три территории. Это полуостров Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и регионы, входящие в Золотое кольцо России», — отметили в пресс-службе правительства.

По данным кабмина, в проектах будут оценены ресурсы и потенциал регионов и предложения по распределению зон и расширению гостиничного сектора, а также привлечению туристов. Кроме того, будут рассмотрены вопросы транспортной и инженерной инфраструктуры.

В результате проекты должны лечь в основу изменений в документы территориального планирования. Также должно быть выстроено взаимодействие региональных и федеральных властей для развития туристического потенциала.

12 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что к 2030 году российские власти намерены добиться значительного увеличения числа поездок граждан по стране. Он добавил, что на строительство в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет суммарно выделено порядка 2,5 трлн рублей. Особенное внимание будет уделено Дальнему Востоку, Крыму и Золотому кольцу, сказал вице-премьер. Туда планируют привлекать средства на развитие инфраструктуры.

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