В ВШЭ оценили возможность дистанционной сдачи ЕГЭ

Главным камнем преткновения для проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в онлайн-формате является невозможность контролировать честность экзаменации, считает руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов.

По словам эксперта, ранее центр уже проводил подобные эксперименты — ЕГЭ проходил в поселках, куда было проблемно привезти комиссию. Власти населенных пунктов тогда брали на себя гарантии по невмешательству посторонних в процесс сдачи экзамена, рассказал Болотов.

«В мире этот сюжет обсуждается достаточно активно, есть компьютерные программы, которые помогают повышать уровень безопасности и невмешательства посторонних. Но это недешево всё — эти программы отслеживают, как зрачки человека ходят», — объяснил он в беседе с «Известиями» в четверг, 27 мая.

Ранее в этот же день министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что если перевод отдельных частей ЕГЭ в дистанционный формат обоснован, то его нужно осуществить, предварительно обсудив этот вопрос.

Таким образом он отреагировал на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, который допустил, что в будущем ЕГЭ могут перевести в дистанционный формат. Как отметил чиновник, обеспечить равные условия всем участникам подобного формата будет трудно. Необходимы равные технические характеристики компьютера и скорость интернета, объяснил он.

Также Музаев в четверг отметил, что для работы на ЕГЭ учителя не обязаны вакцинироваться от COVID-19 или сдавать тест на коронавирус. Глава Рособрнадзора отметил, что регионам было предложено провести работу с организаторами и наблюдателями, чтобы в приоритете при выборе сотрудников для участия в экзаменах были те, кто сделал прививку от COVID-19 или же имеет титры антител. В резерве, по его словам, было рекомендовано оставить учителей старшего возраста и имеющих какие-либо заболевания.

В 2021 году ЕГЭ пройдет в период с 31 мая по 17 июля. Первыми школьники будут сдавать географию, литературу и химию. 28, 29 июня и 2 июля предусмотрены как резервные дни. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.