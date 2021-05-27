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РЕН ТВ покажет матч между сборными России и Польши по футболу

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Телеканал РЕН ТВ будет транслировать товарищеский матч между сборными России и Польши по футболу. Показ игры начнется 1 июня в 21:45 мск.

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Встреча сборных пройдет на городском стадионе в польском Вроцлаве.

Проведение матча связано с подготовкой команд к чемпионату Европы. Россияне на групповом этапе встретятся с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Польская сборная сыграет с командами Испании, Швеции, Словакии.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года был отменен из-за пандемии коронавируса в мире. Матчи Евро-2020 пройдут в 2021 году в период с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет у себя семь игр турнира: Бельгия–Россия (12 июня), Польша–Словакия (14 июня), Финляндия–Россия (16 июня), Швеция–Словакия (18 июня), Финляндия–Бельгия (21 июня), Швеция–Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

20 мая стало известно, что иностранные владельцы билетов на Евро-2020 смогут приехать в Россию без оформления визы по паспорту болельщика. Гендиректор российской части оргкомитета соревнований Алексей Сорокин подчеркнул, что это не отменяет санитарные меры, обязательные к соблюдению в РФ, включая наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

22 мая в Санкт-Петербург привезли главный трофей Евро-2020 — Кубок Анри Делоне.

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