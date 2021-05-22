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В Санкт-Петербург доставили трофей Евро-2020

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В Санкт-Петербург 22 мая привезли главный трофей Евро-2020 — Кубок Анри Делоне. В субботу его провезут по ключевым местам города, а в воскресенье выставят в Парке футбола, где с ним смогут сфотографироваться жители и гости города. После трофей доставят в Москву.

Сопровождал кубок французский футболист Давид Трезеге, который не исключил, что в финале чемпионата могут встретиться сборные Франции и России.

«Я выигрывал этот кубок в важном финале против Италии. Это был футбол высокого класса. Это незабываемо. И я желаю России не забывать те эмоции, которые она получит во время Евро. Не будем исключать возможный финал Россия–Франция», — сказал Трезеге.

Генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал, что Санкт-Петербург вместе с Лондоном может стать ключевым городом турнира.

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Ранее, 20 мая, стало известно, что иностранные владельцы билетов на Евро-2020 смогут приехать в Россию без оформления визы по паспорту болельщика. Сорокин подчеркнул, что это не отменяет санитарные меры, обязательные к соблюдению в России, включая наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

17 мая президент России Владимир Путин подписал указ об обеспечении безопасности в связи с чемпионатом Европы по футболу UEFA в Санкт-Петербурге.

15 мая сообщалось, что власти Санкт-Петербурга готовы увеличить заполняемость трибун на матчах чемпионата до 75% при благоприятной эпидемиологической обстановке.

Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Организаторы не стали менять официальное название турнира — Евро-2020. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

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