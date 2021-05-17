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Путин поручил усилить безопасность в Петербурге на время ЧЕ по футболу
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Путин поручил усилить безопасность в Петербурге на время ЧЕ по футболу

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Президент России Владимир Путин подписал указ об обеспечении безопасности в связи с чемпионатом Европы по футболу UEFA в Санкт-Петербурге. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 17 мая.

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«Ввести со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года», — сказано в документе.

Также указ предписывает образовать межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности при проведении чемпионата.

Ранее, 15 мая, сообщалось, что власти Санкт-Петербурга готовы увеличить заполняемость трибун на матчах чемпионата до 75% при благоприятной эпидемиологической обстановке.

По словам вице-губернатора города Бориса Пиотровского, в настоящее время разрешено присутствие 50% болельщиков от заполняемости стадиона, то есть за каждой игрой будут следить около 30 тыс. человек.

9 апреля Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Будапешт, Лондон, Амстердам, Копенгаген и Глазго подтвердили проведение матчей чемпионата Европы по футболу со зрителями. Так, заполняемость в Баку составит 50%, в Амстердаме, Бухаресте, Копенгагене и Глазго — 25–33%, в Лондоне — 25% (кроме полуфинальных и финального матчей).

Весной 2020 года УЕФА объявила о переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Организаторы не стали менять официальное название турнира — Евро-2020. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

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