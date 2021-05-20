Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Центре имени Гамалеи анонсировали исследования «Спутника V» на детях
Мир
Около 65% жителей Украины сочли курс государства неправильным
Мир
Президент Азербайджана заявил о готовности сотрудничать с Арменией
Происшествия
Одна из ниток энергомоста в Крым впервые получила повреждение
Спорт
Россия разрешила безвизовый въезд иностранным болельщикам на Евро-2020
Наука
Университет Иннополис получил российский патент на суперзащищенный дрон
Мир
Украинский Boeing совершил аварийную посадку в Одессе
Авто
В России началось производство «ГАЗели NN»
Общество
Путин поддержал идею присвоить 11 городам звание «Город трудовой доблести»

Россия разрешила безвизовый въезд иностранным болельщикам на Евро-2020

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иностранные владельцы билетов на Евро-2020 смогут приехать в Россию без оформления визы по паспорту болельщика. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в оргкомитете соревнования.

Неудачный Дублин: почему матчи Евро-2020 перенесли из Ирландии в Россию
Санкт-Петербург примет семь игр континентального первенства по футболу

«В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола», — отметил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

Он подчеркнул, что это не отменяет санитарные меры, обязательные к соблюдению в России, включая наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Официальные делегации УЕФА, персонал, участвующий в подготовке и проведении турнира, участники матчей, представители СМИ и волонтеры смогут оформить въездные визы в упрощенном порядке и находиться в России до 12 июля.

17 мая президент России Владимир Путин подписал указ об обеспечении безопасности в связи с чемпионатом Европы по футболу UEFA в Санкт-Петербурге.

15 мая сообщалось, что власти Санкт-Петербурга готовы увеличить заполняемость трибун на матчах чемпионата до 75% при благоприятной эпидемиологической обстановке.

9 апреля Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Будапешт, Лондон, Амстердам, Копенгаген и Глазго подтвердили проведение матчей чемпионата Европы по футболу со зрителями. Так, заполняемость в Баку составит 50%, в Амстердаме, Бухаресте, Копенгагене и Глазго — 25–33%, в Лондоне — 25% (кроме полуфинальных и финального матчей).

Будапешт же снял ограничение по числу зрителей при условии, что болельщики будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу.

Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Организаторы не стали менять официальное название турнира — Евро-2020. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021