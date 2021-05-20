Россия разрешила безвизовый въезд иностранным болельщикам на Евро-2020

Иностранные владельцы билетов на Евро-2020 смогут приехать в Россию без оформления визы по паспорту болельщика. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в оргкомитете соревнования.

«В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола», — отметил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

Он подчеркнул, что это не отменяет санитарные меры, обязательные к соблюдению в России, включая наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Официальные делегации УЕФА, персонал, участвующий в подготовке и проведении турнира, участники матчей, представители СМИ и волонтеры смогут оформить въездные визы в упрощенном порядке и находиться в России до 12 июля.

17 мая президент России Владимир Путин подписал указ об обеспечении безопасности в связи с чемпионатом Европы по футболу UEFA в Санкт-Петербурге.

15 мая сообщалось, что власти Санкт-Петербурга готовы увеличить заполняемость трибун на матчах чемпионата до 75% при благоприятной эпидемиологической обстановке.

9 апреля Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Будапешт, Лондон, Амстердам, Копенгаген и Глазго подтвердили проведение матчей чемпионата Европы по футболу со зрителями. Так, заполняемость в Баку составит 50%, в Амстердаме, Бухаресте, Копенгагене и Глазго — 25–33%, в Лондоне — 25% (кроме полуфинальных и финального матчей).

Будапешт же снял ограничение по числу зрителей при условии, что болельщики будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу.

Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Организаторы не стали менять официальное название турнира — Евро-2020. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.