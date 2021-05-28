Отложенный аффект: банковский кризис перенесли на полгода

Банковский кризис может начаться до апреля 2022 года, предупредили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с его докладом). Риски такого развития событий ЦМАКП оценивает как высокие. Таким образом центр пересмотрел свой предыдущий прогноз — согласно декабрьским оценкам, кризис ожидался в ноябре 2021-го. По мнению аналитиков, главную угрозу представляет накопление банками «плохих» активов — проблемных и безнадежных ссуд, а также сохранение безработицы на уровне докризисного. Впрочем, опрошенные «Известиями» ведущие российские экономисты и рейтинговые агентства не согласились с результатами прогноза . В самом центре также призвали не драматизировать ситуацию и отметили, что возможный кризис в основном будет чувствительным для самих банков. В ЦБ также заявили об отсутствии оснований для системных проблем в отрасли .

Сигнал из будущего

Аналитики ЦМАКП в обзоре «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?» указали на то, что ряд метрик в банковской отрасли подают тревожные сигналы. Центр оценил вероятность наступления системного кризиса в секторе до апреля 2022 года как высокую.

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В ЦМАКП заявили, что под системным банковским кризисом понимают ситуацию, при которой реализуется по крайней мере одно из следующих условий :

1) доля проблемных активов в банковской системе превышает 10%;

2) наблюдаются эпизоды «банковской паники» или массового принудительного «замораживания» клиентских средств;

3) проводится вынужденная реорганизация/национализация значительной части (более 10%) банков или масштабная (в объеме более 2% ВВП) рекапитализация банков государством и/или компаниями.

Как уточнил руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев, на данный момент ни одно из условий не реализуется .

— Есть вероятность возникновения некоторых проблем в функционировании банков, но простой человек может их и не заметить . Предпосылки есть, но перерастут они во что-то серьезное — неизвестно. В любом случае данный прогноз подразумевает не «конец света», а переход банковской системы в состояние, отличное от нормального, — пояснил он.

Согласно докладу ЦМАКП, на риски возникновения кризиса указывает ряд индикаторов. Во-первых, сохранение безработицы на уровне выше докризисного . Хотя этот уровень уже полгода снижается, он всё еще относительно высок. Так, в марте он составил 5,4%, что на 0,8 п.п. больше аналогичного периода прошлого года.

Во-вторых, повышение реального курса рубля . Предполагается, что в условиях невысокого уровня валютного долга позитивные следствия укрепления нацвалюты для платежеспособности корпоративных заемщиков оказываются слабее негативных — уменьшение ценовой конкурентоспособности, эффективности экспортных операций и так далее.

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В декабре прошлого года ЦМАКП уже выступал с аналогичным прогнозом. Тогда аналитики центра предупреждали, что кризис может наступить в ноябре 2021-го . В качестве признаков эксперты указывали кроме высокой безработицы отрыв динамики долгов населения и бизнеса от темпов ВВП и снижение рублевой ликвидности банков.

Прогноз был пересмотрен и сроки возможного наступления кризиса перенесены на полгода вперед в связи со стабилизацией индикатора приближения проблем , пояснил Олег Солнцев. Его значение на 1 апреля составило 0,111, в начале года оно было на уровне 0,123, красная линия — 0,098. ЦМАКП высчитывает индикатор по собственной методике, в формулы включены такие параметры, как темпы ВВП, курс рубля, закредитованность населения и бизнеса и так далее.

С точки зрения Олега Солнцева, есть два эффективных способа не допустить кризис — отложить повышение ставки и консолидацию бюджета, то есть стимулировать экономический рост.

Ложная тревога

В ЦБ на просьбу «Известий» оценить прогноз ЦМАКП заявили, что оснований говорить о высоких рисках кризиса в банковском секторе сейчас нет . Организации показывают хороший финансовый результат (по итогам I квартала 2021 года прибыль составила 600 млрд рублей), несмотря на отмену послаблений по обязательным резервам. Также они имеют существенный запас капитала — около 6 трлн, что эквивалентно 10% кредитного портфеля. Этого достаточно для покрытия потенциальных рисков, в том числе по реструктурированным кредитам, уточнили в пресс-службе ЦБ. С аналогичным вопросом «Известия» обратились в системно значимые кредитные организации.

Старший директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень считает, что состояние банковского сектора остается стабильным и для возникновения системного кризиса поводов пока нет . Доля безнадежных ссуд (4–5 категорий качества) на начало 2021 года составляла 9%, что считается в целом допустимым значением, уточнили в АКРА.

Банковская система, безусловно, пострадала от последствий пандемии и отмена регулятивных послаблений в течение нескольких лет будет негативно отражаться на ее финансовых результатах, но прогноз ЦМАКП излишне пессимистичен , согласился младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

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Один из основных доводов ЦМАКП — сохранение безработицы на докризисном уровне, но она снижается на протяжении последнего полугодия, с чем центр в целом согласен. Сокращается и влияние показателя на вероятность возникновения банковского кризиса, полагает доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

Если процесс нормализации ситуации на рынке труда продолжится, значения опережающего индекса и оценка риска банковского кризиса за счет этого фактора будет постепенно ослабевать , согласился старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич.

Самой ощутимой для банковского сектора будет отмена послаблений по резервам под потери по корпоративным реструктурированным кредитам, добавил Вячеслав Путиловский. Их объем превысил 6 трлн рублей, «Эксперт РА» ожидает ухудшения качества 20–30% таких займов и не менее 20% льготных кредитов, что потребует доначисления взносов в капитал в районе 900 млрд рублей. Впрочем, это увеличение резервов будет растянуто на два-три года.