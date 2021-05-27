Россияне назвали размер способной компенсировать уход в отпуск зарплаты

Россияне заявили о желании отказаться от отпусков, если работодатели будут выплачивать им определенную сумму ежемесячно. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Так, в среднем, жители страны хотят получать 413,6 тыс. рублей в месяц, чтобы остаться на работе и не уходить в отпуск.

При этом москвичи готовы отказываться от отдыха за 405,1 тыс. рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — за 418,3 тыс. рублей в месяц.

Участниками исследования стали более 5 тыс. россиян, проживающих в различных регионах страны.

25 мая ВЦИОМ представил результаты опроса, согласно которому большинство россиян намерены провести летний отдых дома. Более трети респондентов (34%) заявили, что отправятся на дачу. 9% россиян планируют летние поездки за границу.

Отмечается, что россияне перестали менять планы на летний отдых из-за пандемии COVID-19, а доля планирующих провести отпуск за рубежом россиян выросла в три раза по сравнению с 2020 годом. Кроме того, в девять раз увеличилось количество желающих отдохнуть в странах бывшего СССР.

При этом опросы «Сбербанк страхования» и аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру показали, что около половины российских туристов нынешним летом отправятся в путешествие к Черному морю. Ведущими авианаправлениями в этом сезоне стали полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, Сочи и Анапу.