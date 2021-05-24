Почти половина российских туристов решили отправиться летом на Черное море

Около половины российских туристов нынешним летом отправятся в путешествие к Черному морю. Ведущими авианаправлениями в этом сезоне стали полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, Сочи и Анапу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опросы «Сбербанк страхования» и аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

По данным исследования 43,6 % россиян в июне–августе поедут на берега Черного моря. Цены на билеты по этим маршрутам пока подорожали незначительно — в пределах 5%.

При этом самым популярным летним авианаправлением среди респондентов стал перелет Москва–Симферополь, на него приходится 17,2% от общего числа пассажиров. Средняя стоимость билета туда-обратно пока составляет около 11 тыс. рублей, что на 4% больше цены прошлого года.

За ним следует перелет из Москвы в Сочи. Как и в прошлом году туда отправятся 7,5% пассажиров. Билет туда-обратно обойдется сейчас в 11,6 тыс. Рублей, что на 2% выше, чем в 2020 году. Замыкает тройку лидеров маршрут Москва–Анапа, которым воспользуются 4,8% российских путешественников. На покупку билета туда и обратно придется заплатить в среднем 12,5 тыс. рублей. В прошлом году цена была на 5% ниже нынешней.



В топ-10 самых востребованных у россиян летних направлений также вошли полеты из Санкт-Петербурга в Калининград (0,5%), а также из Москвы в Геленджик (2%), Калининград (1,9%) и Краснодар (0,9%). В двадцатку попали и два некурортных направления: Москва–Владивосток и Москва–Хабаровск.

Средняя стоимость летних перелетов по России, по данным исследования, в этом году составляет 9 256 рублей в одну сторону (на 12% меньше, чем год назад) и 15 793 рубля по тарифу туда-обратно (минус 6% к 2020 году). На отдых за границей летом 2021 года решаются немногие — не более 5% путешественников.

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