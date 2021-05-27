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Замдиректора ФСБ рассказал о выдворении корабля британских ВМС в районе Крыма

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Пограничная служба ФСБ, военно-морские и военно-космические силы РФ в октябре 2020 года совместно выдворили британский миноносец D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма. Об этом в четверг, 27 мая, рассказал первый заместитель директора Федеральной службы безопасности — руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

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«13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря, воспользовавшись правом мирного прохода», — отметил он в интервью «РИА Новости».

По словам Кулишова, корабль проигнорировал требования немедленно покинуть Черное море, сославшись на плохое качество сигнала. В ответ РФ пришлось выдворить объект в нейтральные воды.

Замдиректора ФСБ пояснил, что пограничники России внимательно следят за действиями Запада возле границ страны, целью которых, по его мнению, является демонстрация военной силы для сдерживания якобы поступающей от РФ агрессии. ВС России также готовы к различным сценариям развития событий, способны предупредить и пресечь провокации в акваториях государства и защитить его суверенитет.

Накануне военно-морские силы (ВМС) Украины и Великобритании провели совместные тренировки PASSEX в Черном море. Во время учений корабельно-катерная группа отработала маневрирование, организацию противовоздушной обороны, отражение атак скоростных малоразмерных плавсредств условного противника, а также постановку дымовой завесы и другие тренировки.

16 мая Россия взяла под наблюдение вошедший в Черное море британский патрульный корабль Trent. Уточнялось, что он направляется в Одессу, где будет работать с НАТО и партнерами «для поддержки безопасности и стабильности в регионе».

Жители Великобритании, комментируя эти сведения, заявили, что судно способно лишь «подразнить русских», а британский флот не представляет опасности для российских Вооруженных сил. 14 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о возросшей активности НАТО в Черном море. В текущих условиях военной активности Москва вынуждена поддерживать меры по обеспечению безопасности государственных границ.

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