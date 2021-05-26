Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Вильфанд спрогнозировал ветер до 23 м/с и ливни в ряде регионов России
Мир
Спецборт для перевозки граждан РФ из сектора Газа приземлился в Каире
Мир
Безос покинет пост гендиректора Amazon 5 июля
Наука
Российский космонавт самостоятельно отремонтировал скафандр на МКС
Мир
ВМС Украины и Великобритании провели тренировки в Черном море
Мир
МИД Франции анонсировал новые санкции ЕС из-за инцидента с Ryanair
Мир
США обвинили Китай в недостаточной прозрачности расследования по COVID-19
Спорт
Семака признали лучшим тренером сезона в «Тинькофф РПЛ»
Мир
В Швеции ужесточили закон о запрете многоженства

ВМС Украины и Великобритании провели тренировки в Черном море

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военно-морские силы (ВМС) Украины и Великобритании провели совместные тренировки типа PASSEX в Черном море. Об этом сообщила в среду, 26 мая, пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

Не НАТО угрожать: альянс решил усилиться в Черном море
Украина и Североатлантический блок проведут учения в Одессе

«В северо-западной части Черного моря совместная корабельно-катерная тактическая группа Военно-морских сил Украины и Королевства Великобритании провели тренировку в море типа PASSEX. Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в учениях принял участие вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота.

Тренировки проходили в несколько этапов на протяжении двух дней. Во время учений корабельно-катерная группа отработала маневрирование, организацию противовоздушной обороны, отражение атак скоростных малоразмерных плавсредств условного противника, а также постановку дымовой завесы и другие тренировки.

На учениях личный состав отработал корабельные учения по передаче грузов, ведению разведки, освещению морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства и проведения поисково-спасательной операции.

В рамках тренировок типа PASSEX особое внимание уделяется повышенной совместимости и слаженности действий экипажей. В ВМС Украины отметили, что общение между экипажами корабельно-катерной группы происходило на английском языке в соответствии с международной системой сигналов.

Ранее, 18 апреля, британское издание The Times рассказало о планах Великобритании направить в Черное море в мае два корабля ВМС страны. Так Лондон намерен продемонстрировать Киеву свою поддержку на фоне напряженности на российско-украинской границе.

В тот же день директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев прокомментировал ожидаемый в мае заход кораблей Великобритании в акваторию Черного моря. Он объяснил, что речь идет о рутинном мероприятии и заход корабле можно рассматривать как часть двусторонних отношений. Эксперт допустил, что заход кораблей Великобритании может быть связан с какими-то небольшими учениями.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021