ВМС Украины и Великобритании провели тренировки в Черном море

Военно-морские силы (ВМС) Украины и Великобритании провели совместные тренировки типа PASSEX в Черном море. Об этом сообщила в среду, 26 мая, пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

«В северо-западной части Черного моря совместная корабельно-катерная тактическая группа Военно-морских сил Украины и Королевства Великобритании провели тренировку в море типа PASSEX. Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в учениях принял участие вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота.

Тренировки проходили в несколько этапов на протяжении двух дней. Во время учений корабельно-катерная группа отработала маневрирование, организацию противовоздушной обороны, отражение атак скоростных малоразмерных плавсредств условного противника, а также постановку дымовой завесы и другие тренировки.

На учениях личный состав отработал корабельные учения по передаче грузов, ведению разведки, освещению морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства и проведения поисково-спасательной операции.

В рамках тренировок типа PASSEX особое внимание уделяется повышенной совместимости и слаженности действий экипажей. В ВМС Украины отметили, что общение между экипажами корабельно-катерной группы происходило на английском языке в соответствии с международной системой сигналов.

Ранее, 18 апреля, британское издание The Times рассказало о планах Великобритании направить в Черное море в мае два корабля ВМС страны. Так Лондон намерен продемонстрировать Киеву свою поддержку на фоне напряженности на российско-украинской границе.

В тот же день директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев прокомментировал ожидаемый в мае заход кораблей Великобритании в акваторию Черного моря. Он объяснил, что речь идет о рутинном мероприятии и заход корабле можно рассматривать как часть двусторонних отношений. Эксперт допустил, что заход кораблей Великобритании может быть связан с какими-то небольшими учениями.