Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Режим ЧС введен в Приамурье из-за паводков
Культура
Объявлено продолжение конкурса «Евровидение-2021»
Общество
Эпидемиолог заявил о выявлении в России новых версий коронавируса
Экономика
Минэнерго порекомендует нефтяникам нарастить поставки топлива на рынок
Спорт
«Тампа» обыграла «Флориду» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ
Наука
РФ и Китай презентуют в июне дорожную карту создания лунной станции
Общество
Самолет МЧС с россиянами из сектора Газа приземлился в Домодедово
Общество
В России могут обязать производителей утилизировать 100% упаковки
Наука
На спальных местах МКС оказалась наибольшая радиация
Сюжет:

Ученые заявили о найденной связи между вакциной AstraZeneca и тромбами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из университета Гете во Франкфурте заявили, что установили причину редких случаев образования тромбов у пациентов, получивших инъекции вакцины от коронавируса производства компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом сообщает Financial Times.

ВОЗ держит: что ждет скандальную вакцину от AstraZeneca
Причиной повышенного тромбообразования у привитых может быть ошибка на производстве, индивидуальная реакция или предрасположенность к патологиям

Как рассказал профессор Рольф Маршалек, возглавляющий группу исследователей, тромбоз связан с аденовирусными векторами, которые обе вакцины используют для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека.

По его версии, спайковый белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки (где коронавирус обычно производит белки), а в ядро. После чего части спайкового белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Вместо этого мутантные версии белка вызывают тромбоз примерно у одного из 100 тыс. человек.

Маршалек объяснил, что другие вакцины, которые созданы на основе РНК (например, препараты от Pfizer и Moderna), доставляют генетический материал спайкового белка в клеточную жидкость, а не в ядро. Именно это помогает избежать редкой, но опасной побочной реакции.

Ученый отметил, что разработчики вакцин от коронавируса могут изменить секвенирование спайкового белка и таким образом предотвратить его расщепление. Маршалек также рассказал, что представители Johnson & Johnson уже связались с его лабораторией, чтобы получить рекомендации по адаптации своей вакцины. По словам профессора, спайковый белок в препарате менее подвержен сращиванию, чем белок из вакцины AstraZeneca. Из-за этого только у восьми из 7,4 млн человек, которые получили инъекцию препарата Johnson & Johnson, были выявлены случаи тромбоза.

Как пишет Financial Times, многие исследователи заявили, что версия Маршалека является лишь одной из многих гипотез связи вакцин и образования тромбов.

20 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило об обнаружении возможной связи между введением вакцины компании Johnson & Johnson и осложнениями в виде тромбоза. Но регулятор отметил, что у вакцины преимущества в борьбе с коронавирусом и предупреждением тяжелых осложнений и смертельных исходов значительно превышают риск осложнений.

26 мая Бельгия временно приостановила применение вакцины от компании Johnson & Johnson для людей в возрасте до 41 года. Решение было принято после смерти иностранки, которая умерла после вакцинации этим препаратом. Причиной ее смерти стал тяжелый тромбоз и сниженный уровень тромбоцитов.

В апреле представитель EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Однако он не смог объяснить, что именно обусловило связь прививки от COVID-19 с образованием тромбов. 25 мая стало известно о еще одной смерти после вакцинации данным препаратом. Британская модель Стефани Дюбуа скончалась из-за развития тромбоза. Ранее, 20 мая, в Австралии связали шесть новых случаев образования тромбов у пациентов с вакцинацией от коронавируса препаратом британско-шведского производителя AstraZeneca.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021