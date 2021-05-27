Ученые заявили о найденной связи между вакциной AstraZeneca и тромбами

Ученые из университета Гете во Франкфурте заявили, что установили причину редких случаев образования тромбов у пациентов, получивших инъекции вакцины от коронавируса производства компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом сообщает Financial Times.

Как рассказал профессор Рольф Маршалек, возглавляющий группу исследователей, тромбоз связан с аденовирусными векторами, которые обе вакцины используют для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека.

По его версии, спайковый белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки (где коронавирус обычно производит белки), а в ядро. После чего части спайкового белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Вместо этого мутантные версии белка вызывают тромбоз примерно у одного из 100 тыс. человек.

Маршалек объяснил, что другие вакцины, которые созданы на основе РНК (например, препараты от Pfizer и Moderna), доставляют генетический материал спайкового белка в клеточную жидкость, а не в ядро. Именно это помогает избежать редкой, но опасной побочной реакции.

Ученый отметил, что разработчики вакцин от коронавируса могут изменить секвенирование спайкового белка и таким образом предотвратить его расщепление. Маршалек также рассказал, что представители Johnson & Johnson уже связались с его лабораторией, чтобы получить рекомендации по адаптации своей вакцины. По словам профессора, спайковый белок в препарате менее подвержен сращиванию, чем белок из вакцины AstraZeneca. Из-за этого только у восьми из 7,4 млн человек, которые получили инъекцию препарата Johnson & Johnson, были выявлены случаи тромбоза.

Как пишет Financial Times, многие исследователи заявили, что версия Маршалека является лишь одной из многих гипотез связи вакцин и образования тромбов.

20 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило об обнаружении возможной связи между введением вакцины компании Johnson & Johnson и осложнениями в виде тромбоза. Но регулятор отметил, что у вакцины преимущества в борьбе с коронавирусом и предупреждением тяжелых осложнений и смертельных исходов значительно превышают риск осложнений.

26 мая Бельгия временно приостановила применение вакцины от компании Johnson & Johnson для людей в возрасте до 41 года. Решение было принято после смерти иностранки, которая умерла после вакцинации этим препаратом. Причиной ее смерти стал тяжелый тромбоз и сниженный уровень тромбоцитов.

В апреле представитель EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Однако он не смог объяснить, что именно обусловило связь прививки от COVID-19 с образованием тромбов. 25 мая стало известно о еще одной смерти после вакцинации данным препаратом. Британская модель Стефани Дюбуа скончалась из-за развития тромбоза. Ранее, 20 мая, в Австралии связали шесть новых случаев образования тромбов у пациентов с вакцинацией от коронавируса препаратом британско-шведского производителя AstraZeneca.