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В Австралии выявили новые случаи тромбоза после прививки AstraZeneca
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В Австралии выявили новые случаи тромбоза после прививки AstraZeneca

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В Австралии связали шесть новых случаев образования тромбов у пациентов с вакцинацией от коронавируса препаратом британско-шведского производителя AstraZeneca. Об этом сообщается на сайте австралийского управления терапевтических товаров (TGA) в четверг, 20 мая.

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«Еще шесть случаев образования тромбов, квалифицированных как тромбоз с синдромом тромбоцитопении (ТТС), вероятно, связаны с применением вакцины AstraZeneca. На данный момент диагноз ТТС подтвержден у четверых пациентов из шести, еще двое ожидают результатов [обследования]», — сказано в сообщении.

Всего в стране подтверждено 24 случая развития тромбоза после применения вакцины AstraZeneca. Наиболее часто у пациентов фиксируют тромбоз глубоких вез, тромбоэмболию легочной артерии и тромбоз воротной вены.

На сегодняшний день 21 пациент с выявленным ранее тромбозом, выздоровел, еще двое находятся в больнице. Один пациент скончался.

16 мая сообщалось, что принцесса Мишель Кентская пожаловалась на образование тромбов после вакцинации AstraZeneca. Женщина лечится на дому уже на протяжении месяца.

В апреле представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Тем не менее он не смог объяснить, что именно обусловило связь прививки от коронавируса с образованием тромбов.

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