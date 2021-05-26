Бельгия ввела возрастное ограничение для вакцины Johnson & Johnson

Бельгия временно приостановила применение вакцины от коронавирусной инфекции компании Johnson & Johnson для людей в возрасте до 41 года, сообщает HLN в среду, 26 мая.

Данное решение было принято после смерти иностранки, которая скончалась после вакцинации данным препаратом в одной из бельгийских больниц. Причиной смерти пациентки стали тяжелый тромбоз и сниженный уровень тромбоцитов.

Отмечается, что женщину вакцинировал работодатель, она не была вакцинирована в рамках бельгийской прививочной кампании.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) поручило провести расследование данного инцидента, чтобы выяснить, связана ли смерть женщины с побочным эффектом вакцины Johnson & Johnson.

Также были запрошены дополнительные рекомендации о дальнейшем использовании препарата.

Министерство здравоохранение Бельгии приняло решение ввести возрастное ограничение по применению препарата. В связи с этим граждане в возрасте до 41 года смогут вакцинироваться препаратами Pfizer или Moderna.

В апреле власти Бельгии временно приостановили использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca для людей моложе 56 лет. Решение было принято по итогам заседания федеральных и региональных чиновников Бельгии, ответственных за здравоохранение в стране.