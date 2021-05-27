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Капитан судна «Амур» участвует в разбирательстве по ЧП у Хоккайдо

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Капитан российского траулера «Амур» участвует в разбирательствах по делу об инциденте со столкновением с японской рыболовной шхуной «Хокко-мару 8» на добровольной основе, на данный момент никаких уведомлений о его аресте не поступало. Об этом рассказали 27 мая в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

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«Японская сторона в настоящее время проводит разбирательства, к ним привлекают капитана траулера «Амур». Ночует при этом он на судне», — цитирует ТАСС представителя в дипмиссии.

В генконсульстве также отметили, что капитан участвует в разбирательствах на добровольной основе. Там также сообщили, что российский траулер находится в порту Момбэцу, но не удерживается там.

Инцидент произошел утром в среду недалеко от японского острова Хоккайдо в Охотском море. Столкнулись японское судно весом около 10 т и российский траулер «Амур» массой 662 т. После происшествия японская шхуна, на борту которой было пять человек, перевернулась.

Изначально сообщалось, что трое японских моряков находятся в критическом состоянии без сознания, но позднее в Японии подтвердили смерть всех троих.

Патрульный корабль управления безопасности на море Японии доставил в порт города Момбецу двух пострадавших и тела трех погибших рыбаков.

В пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России уточнили, что столкновение произошло в условиях плохой видимости.

По факту инцидента была инициирована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта».

Посольство РФ в Токио выразило соболезнования в связи с гибелью рыбаков. Дипломаты рассказали, что они находятся в постоянном контакте с японской стороной.

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