Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Российское судно «Амур» направили на север Японии после столкновения
Спорт
Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом года
Мир
Китай трижды отказался принять звонок главы Пентагона
Мир
В Индии эвакуировали 3,5 млн человек из-за циклона «Яас»
Мир
США выступили за международное изучение теорий происхождения COVID-19
Армия
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 начали летать над Средиземным морем
Наука
Луна подошла на минимальное расстояние к Земле
Мир
Чешское посольство в Москве уволило 71 местного работника
Экономика
Минпромторг выделит 1 млрд рублей субсидий на разработки экотранспорта

Пострадавших японских рыбаков доставили в порт на севере Японии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Патрульный корабль управления безопасности на море Японии доставил в порт города Момбецу на севере страны двух пострадавших, а также тела трех погибших местных рыбаков, которые находились на борту при столкновении российского и японского рыболовецких судов около острова Хоккайдо. Об этом сообщило в среду, 26 мая, издание NTV News24.

«Буквально смыло с палубы»: в Баренцевом море затонуло судно с моряками
Два человека спасены, один моряк найден мертвым, поиски еще 16 человек продолжаются

Авария произошла примерно в 6:00 утра в среду (полночь мск). Столкнулись японское судно весом почти 10 т и российский корабль «Амур», который весит 662 т. После аварии японское судно перевернулось. По данным пожарной службы Момбецу, трое рыбаков погибли, двое были спасены.

В спасательном центре «Южно-Сахалинск» «Интерфаксу» заявили, что авария произошла в условиях плохой видимости.

Расследуются обстоятельства столкновения.

22 апреля в результате крушения рыболовецкого судна у восточного побережья Китая пять человек пропали без вести. Корабль столкнулся с контейнеровозом, после чего затонул.

Осенью 2020 года в Тихом океане у берегов Японии столкнулись рыболовное судно и сухогруз. В итоге 12 человек оказались в воде. Все они были спасены, пятерых направили в больницы, однако позднее один из госпитализированных скончался.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021