Пострадавших японских рыбаков доставили в порт на севере Японии

Патрульный корабль управления безопасности на море Японии доставил в порт города Момбецу на севере страны двух пострадавших, а также тела трех погибших местных рыбаков, которые находились на борту при столкновении российского и японского рыболовецких судов около острова Хоккайдо. Об этом сообщило в среду, 26 мая, издание NTV News24.

Авария произошла примерно в 6:00 утра в среду (полночь мск). Столкнулись японское судно весом почти 10 т и российский корабль «Амур», который весит 662 т. После аварии японское судно перевернулось. По данным пожарной службы Момбецу, трое рыбаков погибли, двое были спасены.

В спасательном центре «Южно-Сахалинск» «Интерфаксу» заявили, что авария произошла в условиях плохой видимости.

Расследуются обстоятельства столкновения.

22 апреля в результате крушения рыболовецкого судна у восточного побережья Китая пять человек пропали без вести. Корабль столкнулся с контейнеровозом, после чего затонул.

Осенью 2020 года в Тихом океане у берегов Японии столкнулись рыболовное судно и сухогруз. В итоге 12 человек оказались в воде. Все они были спасены, пятерых направили в больницы, однако позднее один из госпитализированных скончался.