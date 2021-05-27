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В Сыктывкаре поезд насмерть сбил 16-летнюю девушку

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В Эжвинском районе столицы Республики Коми поезд насмерть сбил 16-летнюю девушку, сообщило в среду, 26 мая, издание «Комиинформ».

Инцидент произошел на железнодорожном переходе в местечке Строитель в 20:10 (совпадает с мск). В районе переезда образовалась пробка.

Информацию подтвердили в правоохранительных органах. Личность жертвы и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в тот же день женщину в наушниках насмерть сбил поезд в Оренбуржье. 36-летняя местная жительница решила сократить путь и перейти железную дорогу в неположенном месте. Не убедившись в безопасности своего маневра, женщина стала пересекать пути прямо перед движущимся составом.

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