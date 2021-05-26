Женщину в наушниках насмерть сбил поезд в Оренбуржье

В Медногорске (Оренбургская область) грузовой поезд насмерть сбил женщину, которая переходила железнодорожные пути в наушниках. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Трагедия произошла в среду, 26 мая, на станции Медногорск. По данным ведомства, 36-летняя местная жительница решила сократить путь и перейти железную дорогу в неположенном месте. Не убедившись в безопасности своего маневра, женщина стала пересекать пути прямо перед движущимся составом, пишет 56orb.ru.

Машинист заметил пешехода и начал подавать звуковые сигналы, а затем применил экстренное торможение. Наезда избежать не удалось. Женщина погибла на месте до прибытия «скорой».

Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники СК. Известно, что погибшая пересекала пути в наушниках, поэтому не слышала подаваемые ей сигналы.

Вечером 25 мая поезд насмерть сбил 48-летнего мужчину, который шел по железнодорожным путям в Красноярске. По данным МВД, местный житель тоже не отреагировал на звуковые сигналы локомотива.