Путин потребовал в завершить срок строительство 20 военных кораблей

Президент России Владимир Путин заявил, что строительство 20 надводных кораблей должно быть завершено в срок. Об этом глава государства заявил 26 мая в Сочи на совещании, посвященном выполнению гособоронзаказа.

«Обращаю внимание: важно и впредь четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства», — сказал Путин.

По словам президента, прежде всего речь идет о технике для военно-морского флота и воздушно-космических сил.

«В определенные госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов», — добавил Путин.

Также в ходе совещания он предложил отдельно остановиться на вопросах, которые связаны с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения и обеспечением действий Вооруженных сил с использованием космических систем и комплексов.

Кроме того, российский лидер отметил, что в период пандемии коронавируса предприятия ОПК столкнулись с непростыми проблемами, но принятые меры позволили сохранить их ритмичную и устойчивую работу. По словам Путина, в 2020 году гособоронзаказ был выполнен на 99,8%, что является хорошим показателем.

25 мая президент России говорил о том, что, несмотря на пандемию, все плановые мероприятия в российской армии в прошлом году были выполнены в полном объеме. Он уточнил, что эта информация подтверждена проверками, которые были проведены во всех военных округах и на Северном флоте.