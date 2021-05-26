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Путин рассказал о сохранении устойчивой работы ОПК на фоне пандемии коронавируса

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Предприятия ОПК столкнулись с непростыми проблемами в период пандемии коронавируса, однако принятые меры позволили сохранить их ритмичную и устойчивую работу, заявил президент России Владимир Путин 26 мая. Также, по его словам, гособоронзаказ в 2020 году был выполнен на 99,8%, что является хорошим показателем.

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«Своевременно принятые меры позволили сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, требуемых темпов проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серийного производства, модернизации и ремонта вооружений и техники», — заявил президент в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК в Сочи.

Российский лидер указал на то, что на данный момент существует необходимость четко и в срок поставлять военную технику в российскую армию, уточнив, что, прежде всего, это касается техники для Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.

«В определенные госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов», — отметил Путин.

Накануне глава государства говорил о том, что несмотря на пандемию коронавируса, все плановые мероприятия в российской армии в 2020 году были выполнены в полном объеме. Он уточнил, что данная информация подтверждена проверками, проведенными во всех военных округах и на Северном флоте.

20 мая президент рассказал о том, что за счет рачительного отношения к финансам и развития науки в стране появляются новые авиакомплексы, которым нет аналогов в мире, а также боевые надводные и подводные корабли. По его словам, стране удается на должном уровне поддерживать вооруженные силы, не «милитаризируя бюджет», подчеркнул глава государства.

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