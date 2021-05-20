Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Международные резервы России выросли на $3,3 млрд за неделю
Мир
Нетаньяху проведет совещание по вопросу прекращения огня в Газе
Общество
Серийного отравителя в Москве приговорили к 16 годам колонии
Общество
Прокуроры запросили 18,5 и 19,5 лет для спортсменов за стрельбу в Москва-Сити
Общество
Скончался кинооператор Кирилл Мошкович
Общество
Пассажиры МЦД смогут оплачивать проезд банковской картой
Армия
Поставки С-400 «Триумф» в Индию начнутся в октябре-декабре 2021 года
Мир
На Кипре расследуют случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Мир
Победитель «Евровидения-2019» не выступит в финале конкурса из-за COVID-19

Путин рассказал о разработке нового российского вооружения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что за счет рачительного отношения к финансам и развития науки в стране появляются новые авиакомплексы, которым нет аналогов в мире, а также боевые надводные и подводные корабли.

Вышло докладно: почему экспорт российского оружия занизили
Указанное в отчете стокгольмского института падение позиций Москвы на мировом рынке не соответствует официальным данным

«У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире. Боевые надводные и подводные корабли. Самые современные. Беспилотные аппараты. За счет чего? За счет рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону. За счет сохранения и развития научных школ. Подготовки инженерных кадров. За счет концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных, значимых направлениях развития вооруженных сил. И за счет способности определить эти направления», — сказал президент на заседании российского оргкомитета «Победа» в четверг, 20 мая.

За счет всех этих и многих других факторов стране удается на должном уровне поддерживать вооруженные силы, не «милитаризируя бюджет», подчеркнул глава государства.

Ранее, 21 апреля, Владимир Путин заявил, что при проведении перевооружения российской армии нельзя допустить ситуации, в которой Москва окажется догоняющей и просящей. Российский лидер подчеркнул, что Россия не может позволить себе почивать на лаврах и нет шансов уступать в чем-либо другим государствам.

Кроме того, он указал на необходимость использования искусственного интеллекта в вооружениях, которое в будущем будет определять исход боя.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021