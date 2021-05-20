Путин рассказал о разработке нового российского вооружения

Президент России Владимир Путин заявил, что за счет рачительного отношения к финансам и развития науки в стране появляются новые авиакомплексы, которым нет аналогов в мире, а также боевые надводные и подводные корабли.

«У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире. Боевые надводные и подводные корабли. Самые современные. Беспилотные аппараты. За счет чего? За счет рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону. За счет сохранения и развития научных школ. Подготовки инженерных кадров. За счет концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных, значимых направлениях развития вооруженных сил. И за счет способности определить эти направления», — сказал президент на заседании российского оргкомитета «Победа» в четверг, 20 мая.

За счет всех этих и многих других факторов стране удается на должном уровне поддерживать вооруженные силы, не «милитаризируя бюджет», подчеркнул глава государства.

Ранее, 21 апреля, Владимир Путин заявил, что при проведении перевооружения российской армии нельзя допустить ситуации, в которой Москва окажется догоняющей и просящей. Российский лидер подчеркнул, что Россия не может позволить себе почивать на лаврах и нет шансов уступать в чем-либо другим государствам.

Кроме того, он указал на необходимость использования искусственного интеллекта в вооружениях, которое в будущем будет определять исход боя.