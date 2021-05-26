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В Сирии продлили на пять часов выборы президента

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Выборы президента в Сирии продлены на пять часов — до полуночи. Причиной стала высокая явка избирателей. Об этом говорится в заявлении высшего судебного избирательно комитета, опубликованном 26 мая.

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«Комитет принял решение продлить время выборов до 12:00 в связи с высокой явкой избирателей», — говорится в сообщении.

Глава пресс-службы народного совета Наджи Убейд объяснил «РИА Новости», что к 17:00 по местному времени на многих участках урны для голосования были заполнены, в связи с чем высшая избирательная комиссия направила в срочном порядке дополнительные урны.

Ранее в этот день действующий президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма Асад приняли участие в проходящих в стране президентских выборах. Всего в стране работают более 12 тыс. избирательных участков.

Голосование на выборах президента Сирии началось ранее в среду, граждане страны могут отдать свой голос за трех кандидатов — действующего главу государства Башара Асада, оппозиционера Махмуда Ахмеда Мураи и социалиста Абдаллу Саллюма Абдаллу.

В последние дни в Дамаске и других городах Сирии проходили массовые митинги в поддержку национального единства. Организаторы мероприятий призывали граждан активно участвовать в выборах.

25 мая США, Германия, Великобритания, Италия и Франция призвали международное сообщество не признавать президентские выборы в Сирии, посчитав, что они не помогут политическому урегулированию кризиса. Чтобы выборы были заслуживающими доверия, все сирийцы должны иметь возможность участвовать, включая беженцев и членов диаспоры, а сам процесс следует проводить в безопасной и нейтральной обстановке, подчеркнули в британском МИДе.

Однако в марте в Сирии заверяли, что президентские выборы будут организованы так, чтобы проголосовать смог каждый гражданин страны, включая тех, кто остался на территориях, не подконтрольных Дамаску, или был вынужден покинуть САР.

Последние выборы главы государства в Сирии проходили в 2014 году и завершились победой Башара Асада (88,7%), правящего в стране с 2000 года.

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