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Ряд западных стран призвали не признавать президентские выборы в Сирии
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Ряд западных стран призвали не признавать президентские выборы в Сирии

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США, Германия, Великобритания, Италия и Франция призвали международное сообщество не признавать скорые президентские выборы в Сирии, считая, что они не помогут политическому урегулированию кризиса. Соответствующее заявление во вторник, 25 мая, опубликовал МИД Великобритании.

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«Мы призываем международное сообщество безоговорочно отвергнуть попытку режима [президента Сирии Башара] Асада заручиться легитимностью без прекращения серьезных нарушений прав человека и содержательного участия в запущенном ООН политическом процессе для того, чтобы остановить конфликт», — говорится в документе.

Чтобы выборы были заслуживающими доверия, все сирийцы должны иметь возможность участвовать, включая беженцев и членов диаспоры, а сам процесс следует проводить в безопасной и нейтральной обстановке, добавили в ведомстве.

«Без этих элементов это невозможно. Фальсифицированные выборы не содействуют прогрессу в направлении политического урегулирования», — резюмировал МИД Соединенного Королевства.

Выборы президента в Сирии должны пройти 26 мая текущего года. Они станут вторыми президентскими выборами с момента начала в стране гражданской войны. Среди кандидатов на пост выступили действующий президент Башар Хафез аль-Асад, а также Абдулла Абдулла и Махмуд Марая. Остальные заявки были отклонены из-за «несоответствия конституционным и правовым нормам», пишет SANA.

Заявки на участие в президентской гонке подал 51 кандидат, при этом бороться за пост смогут только те кандидаты, которых, согласно конституции страны, поддержат не менее 35 депутатов.

В марте сообщалось, что Сирия организует президентские выборы так, чтобы проголосовать смог каждый гражданин страны, включая тех, кто остался на территориях, неподконтрольных Дамаску, или вынужден был покинуть САР.

Последние выборы главы государства в Сирии проходили в 2014 году и закончились победой Башара Асада (88,7%), правящего в стране с 2000 года.

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