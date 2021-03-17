Сирийские президентские выборы пройдут на всей территории страны
Сирия организует президентские выборы так, чтобы проголосовать смог каждый гражданин страны, включая тех, кто остался на территориях, неподконтрольных Дамаску, или вынужден был покинуть САР. Об этом «Известиям» заявил посол Сирии в РФ Риад Хаддад.
— Согласно нашей конституции, участие в избирательном процессе — это право и обязанность каждого гражданина, и поэтому все сирийцы — независимо от того, находятся ли они на территориях САР или за их пределами — имеют право участвовать в этих выборах, — подчеркнул дипломат.
16 марта главы МИД пяти стран — США, ФРГ, Великобритании, Франции и Италии — опубликовали совместное заявление с призывом не признавать голосование легитимным, поскольку «любой политический процесс требует участия всех сирийцев».
— Вопрос о президентских выборах в Сирии касается исключительно сирийского народа, и ни Европейский Союз, ни кто-либо еще не имеет никакого отношения к определению легитимности выборов в САР, — заявил посол в ответ на критику со стороны ЕС и США.
Риад Хаддад также отметил, что избирательные участки откроются во всех дипмиссиях Сирии за рубежом и на всей территории республики, по аналогии с президентскими выборами 2014 года.
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