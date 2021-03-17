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Сирийские президентские выборы пройдут на всей территории страны

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Сирия организует президентские выборы так, чтобы проголосовать смог каждый гражданин страны, включая тех, кто остался на территориях, неподконтрольных Дамаску, или вынужден был покинуть САР. Об этом «Известиям» заявил посол Сирии в РФ Риад Хаддад.

— Согласно нашей конституции, участие в избирательном процессе — это право и обязанность каждого гражданина, и поэтому все сирийцы — независимо от того, находятся ли они на территориях САР или за их пределами — имеют право участвовать в этих выборах, — подчеркнул дипломат.

16 марта главы МИД пяти стран — США, ФРГ, Великобритании, Франции и Италии — опубликовали совместное заявление с призывом не признавать голосование легитимным, поскольку «любой политический процесс требует участия всех сирийцев».

— Вопрос о президентских выборах в Сирии касается исключительно сирийского народа, и ни Европейский Союз, ни кто-либо еще не имеет никакого отношения к определению легитимности выборов в САР, — заявил посол в ответ на критику со стороны ЕС и США.

Риад Хаддад также отметил, что избирательные участки откроются во всех дипмиссиях Сирии за рубежом и на всей территории республики, по аналогии с президентскими выборами 2014 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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