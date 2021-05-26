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Украина запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила поставки электроэнергии в Украину из Белоруссии и России на период до 1 октября текущего года. Об этом в среду, 26 мая, сообщил депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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«Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года», — говорится в сообщении.

Политик добавил, что «пока фактически принято решение остановить импорт только на четыре месяца».

18 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украине следует отказаться от импорта электроэнергии из России. Уточняется, что он обратился к НКРЭКУ с соответствующей просьбой.

Депутат Верховной рады Михаил Волынец 2 апреля обвинил Россию в крахе энергетической системы Украины. По его мнению, продажа Москвой электричества по заниженным ценам является гибридной энергетической войной против его страны.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров посоветовал украинским властям «не искать виноватого среди своих соседей», а заняться своей страной. По его словам, представители Киева уже не знают, где найти повод для очередного скандала.

10 марта на рассмотрение Верховной рады Украины внесли законопроект об ограничении импорта электроэнергии из Российской Федерации.

При этом 23 февраля бывший министр энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что для отказа от импорта электроэнергии Киеву необходимо провести ремонт инфраструктуры, так как ее значительная часть уже не работает.

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