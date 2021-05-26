Взрыв прогремел в сирийском городе Дераа

Взрыв прогремел в городе Дераа на юге Сирии в день президентских выборов. Об этом в среду, 26 мая, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на местный источник.

Уточняется, что атака была совершена на площади неподалеку от избирательного участка.

Голосование на выборах президента Сирии началось ранее в этот день, граждане страны могут отдать свой голос за трех кандидатов — действующего главу государства Башара Асада, оппозиционера Махмуда Ахмеда Мураи и социалиста Абдаллу Саллюма Абдаллу.

Участки для голосования будут работать с 07:00 до 19:00 (совпадает с мск).

Отмечается, что последние дни в Дамаске и других городах Сирии проходили массовые митинги в поддержку национального единства. Организаторы мероприятий призывали граждан активно участвовать в выборах.

25 мая США, Германия, Великобритания, Италия и Франция призвали международное сообщество не признавать скорые президентские выборы в Сирии, посчитав, что они не помогут политическому урегулированию кризиса. Чтобы выборы были заслуживающими доверия, все сирийцы должны иметь возможность участвовать, включая беженцев и членов диаспоры, а сам процесс следует проводить в безопасной и нейтральной обстановке, подчеркнули в британском МИДе.

Однако в марте в Сирии заверяли, что президентские выборы будут организованы так, чтобы проголосовать смог каждый гражданин страны, включая тех, кто остался на территориях, неподконтрольных Дамаску, или был вынужден покинуть САР.

Последние выборы главы государства в Сирии проходили в 2014 году и завершились победой Башара Асада (88,7%), правящего в стране с 2000 года.