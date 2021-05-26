Участки для голосования открылись на президентских выборах в Сирии

Голосование на выборах президента началось в среду в Сирии, участки для голосования юудут работать с 07:00 до 19:00 (совпадает с мск), сообщило 26 мая агентство SANA.

Отмечается, что в избирательных центрах Университета Аль-Баас в Хомсе наблюдалось большое количество избирателей. Высокую активность зафиксировали в том числе на избирательных участках в городах Латакия, Кардаха, Аль-Хаффа, а также в пригородных сельских местностях.

Борьбу за пост главы государства ведут три кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла, а также представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Остальные заявки были отклонены из-за «несоответствия конституционным и правовым нормам», уточнило агентство.

Последние дни в Дамаске и других городах страны проходили массовые митинги в поддержку национального единства. Организаторы мероприятий призывали граждан активно участвовать в выборах.

25 мая США, Германия, Великобритания, Италия и Франция призвали международное сообщество не признавать скорые президентские выборы в Сирии, посчитав, что они не помогут политическому урегулированию кризиса. Чтобы выборы были заслуживающими доверия, все сирийцы должны иметь возможность участвовать, включая беженцев и членов диаспоры, а сам процесс следует проводить в безопасной и нейтральной обстановке, подчеркнули в МИД Великобритании.

В марте сообщалось, что Сирия организует президентские выборы так, чтобы проголосовать смог каждый гражданин страны, включая тех, кто остался на территориях, неподконтрольных Дамаску, или вынужден был покинуть САР.

21 мая МИД России предупредил о подготовке боевиками провокации в Сирии. По данным ведомства, накапливаемые боевиками в Идлибской зоне деэскалации на севере страны химикаты будут применены против мирного населения. Как указала представитель МИДа Мария Захарова, в преддверии выборов президента Сирии угроза применения таких грязных методов возрастает.

Последние выборы главы государства в Сирии проходили в 2014 году и завершились победой Башара Асада (88,7%), правящего в стране с 2000 года.