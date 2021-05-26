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Более 70 россиян эвакуировали из сектора Газа

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Дипмиссия РФ в Палестине в среду, 26 мая, сообщила, что из сектора Газа эвакуировано более 70 россиян. Всех их сначала отправят в египетский Каир, а затем в Москву.

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«Сегодня из сектора Газа через КПП Рафах выехали 70 граждан России, преимущественно женщины и дети. Их встречают наши коллеги-дипломаты, работающие в Египте, которые сопроводят эвакуируемых до Каира, откуда россияне бортом МЧС будут доставлены в Москву», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Планируется эвакуация еще 90 человек, среди которых граждане Казахстана, Украины и Молдавии.

20 мая президент РФ Владимир Путин распорядился предусмотреть эвакуацию россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа по их желанию. Российский лидер поручил МЧС обеспечить эвакуацию по согласованию с МИДом.

В тот же день в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации сообщили, что в списке на вывоз из сектора Газа находятся более 400 граждан России и стран СНГ.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня, оно вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

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