Правительство утвердило программу подготовки к матчам Евро-2020

Правительство России утвердило программу подготовки к проведению матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Документ, опубликованный пресс-службой кабмина в среду, 26 мая, включает 15 мероприятий.

Так, перед проведением чемпионата должна быть проведена комплексная подготовка стадиона «Санкт-Петербург», а также тренировочных площадок к турниру. Вся спортивная инфраструктура, как подчеркнули в правительстве, должна полностью соответствовать требованиям UEFA.

Программа подготовки к проведению соревнований также предусматривает разработку планов транспортного обслуживания и медицинского обеспечения во время турнира. Документ включает в себя пункты о проверках электросетей, утверждении культурной программы и подготовке специализированных площадок для просмотра матчей.

Кроме того, в рамках подготовки должны быть приняты меры по запуску системы идентификации болельщиков и реализации комплексной программы безопасности.

«Координатором программы назначено Министерство спорта. Оно же будет оперативно готовить проекты решений, необходимых для проведения мероприятий», — заявили в пресс-службе правительства.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года был отменен из-за пандемии коронавируса. Матчи Евро-2020 пройдут в 2021 году с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург проведет у себя семь игр турнира: Бельгия–Россия (12 июня), Польша–Словакия (14 июня), Финляндия– Россия (16 июня), Швеция–Словакия (18 июня), Финляндия–Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

20 мая стало известно, что иностранные владельцы билетов на Евро-2020 смогут приехать в Россию без оформления визы по паспорту болельщика. Гендиректор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин подчеркнул, что это не отменяет санитарные меры, обязательные к соблюдению в России, включая наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Спустя два дня в Петербург привезли главный трофей Евро-2020 — Кубок Анри Делоне.

24 мая стало известно, что на территории московского спорткомплекса «Лужники» организуют фан-зону для любителей футбола, где можно будет посмотреть все матчи предстоящего Евро-2020.