Зону публичного просмотра матчей Евро-2020 обустроят в Лужниках

Зона публичного просмотра матчей Евро-2020 будет организована в Москве в Лужниках. Она откроется в первый день турнира. Об этом в понедельник, 24 мая, рассказал в руководитель департамента спорта столицы Алексей Кондаранцев.

Он подчеркнул, что все меры эпидемиологической предосторожности при этом будут соблюдены.

«На фан-зону у нас будет открыта регистрация как для всех желающих, так и для средств массовой информации. Это важно для того, чтобы контролировать меры по безопасности. Никаких сложностей в получении аккредитации не будет», — сказал Кондаранцев в беседе с журналистами.

Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Организаторы не стали менять официальное название турнира — Евро-2020, перенесенного на этот год из-за пандемии коронавируса. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

15 мая сообщалось, что власти Санкт-Петербурга готовы увеличить заполняемость трибун на матчах чемпионата до 75% при благоприятной эпидемиологической обстановке.

Спустя два дня президент России Владимир Путин подписал указ об обеспечении безопасности в связи с чемпионатом Европы по футболу UEFA в Санкт-Петербурге.

20 мая стало известно, что иностранные владельцы билетов на Евро-2020 смогут приехать в Россию без оформления визы по паспорту болельщика. Генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин подчеркнул, что это не отменяет санитарные меры, обязательные к соблюдению в России, включая наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

В Санкт-Петербург 22 мая привезли главный трофей Евро-2020 — Кубок Анри Делоне.