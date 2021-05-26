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К 2030 году в принудительных работах задействуют 100% имеющих на это право

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К 2030 году в исправительных работах задействуют 100% осужденных, которые имеют на это право. Об этом «Известиям» сообщили в Минюсте. В министерстве уточнили, что все будут работать добровольно и за зарплату, а в случае, например, очистки Арктики могут получить льготы.

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«К 2024 году в исправительных центрах планируется кратное увеличение размещения осужденных к принудительным работам, а к 2030 году — в полном объеме. При этом в случае создания исправительных центров по очистке территорий в Арктической зоне прорабатывается возможность льготного исчисления времени отбывания наказания», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В министерстве уточнили, что в настоящее время около 188 тыс. человек по решению суда имеют право на замену лишения свободы принудительными работами. Они назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. Согласно ст. 53.1 УК РФ, в настоящее время принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

«Наказание в виде принудительных работ исполняется исправительным центром, не являющимся исправительным учреждением. При исправительных учреждениях могут создаваться изолированные участки, функционирующие как исправительные центры. Согласно данным ФСИН России, в настоящее время исправительные центры созданы в 76 субъектах РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в Минюсте пояснили, что Трудовым кодексом РФ признается обеспечение права каждого работника на своевременное и в полном размере перечисление справедливой заработной платы, не ниже установленного федеральным законом МРОТ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вердикт труда: к 2030-му в исправработах смогут задействовать всех осужденных

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