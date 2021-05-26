«Сухой» разработает однодвигательный истребитель пятого поколения

Компания «Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех») разрабатывает первый российский легкий тактический истребитель с одним двигателем, сверхзвуковой скоростью и малой радиолокационной заметностью. Об этом сообщает 26 мая ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

«Компания «Сухой» разрабатывает первый в современной истории России однодвигательный легкий тактический самолет взлетной массой до 18 т», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, самолет сможет развивать максимальную скорость полета более 2 Махов. Истребитель будет отличаться сверхманевренностью и улучшенными взлетно-посадочными характеристиками благодаря отклоняемому вектору тяги двигателя. При этом показатель тяговооруженности самолета достигает не менее единицы.

В начале апреля сообщалось, что Министерство обороны России утвердило окончательный облик стелс-бомбардировщика, также называемого перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА). Самолет разрабатывается ПАО «Туполев», приоритет отдан снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению.