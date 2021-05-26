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Псаки рассказала о подготовке США к вторжению НЛО

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Американские власти очень серьезно относятся к сообщениям о вторжении в воздушное пространство страны неопознанных летающих объектов (НЛО) и расследуют каждый такой случай, заявила 25 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, расследуем каждое из них», — сказала она журналистам на брифинге, расшифровка которого опубликована на сайте Белого дома.

Пресс-секретарю также задали вопрос о готовности властей США полностью обнародовать посвященный предполагаемым НЛО доклад, который в настоящий момент готовит офис директора Нацразведки совместно с Пентагоном.

Отвечая, Псаки подчеркнула, что президент США Джо Байден поддерживает подготовку данного документа, однако в каком объеме он будет опубликован — решат в офисе директора Нацразведки.

Она добавила, что власти США «по ряду причин не обсуждают публично» угрозу, которую могут представлять предполагаемые НЛО.

21 мая Байден отшутился на вопрос о словах 44-го президента США Барака Обамы о том, что в секретных архивах Пентагона есть снимки НЛО.

В этот же день американское оборонное ведомство официально подтвердило, что опубликованное американским режиссером-документалистом Джереми Корбеллом видео с НЛО является подлинным. В Пентагоне рассказали, что материал будет рассмотрен целевой группой ведомства по неопознанным воздушным явлениям. Она была создана в 2020 году для «получения информации о природе и происхождении» подобных объектов.

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